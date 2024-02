BIC affiche un CA annuel en hausse de 9,2%

19 février (Reuters) - BIC a fait état lundi d'un chiffre d'affaires annuel en hausse, grâce à une croissance à deux chiffres enregistrée en Amérique latine et à une performance soutenue en Europe. Le groupe, qui fabrique et commercialise des articles de papeterie, a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de 2,26 milliards d'euros, soit une hausse de 9,2% à taux de change constants comparé à l'année précédente. Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 6,9% et la marge d'exploitation ajustée de 14,7%. En 2024, BIC s'attend à une croissance du chiffre d'affaires entre 5% et 7% à taux de change constants, ainsi qu'à une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée, ce qui serait conforme à ses objectifs pour 2025. A lire aussi... Le groupe proposera un dividende ordinaire de 2,85 euros par action, comparé à 2,56 euros proposés il y a un an. (Rédigé par Lina Golovnya)