BHP vend sa branche hydrocarbures, résultats en forte hausse

(Reuters) - Le géant minier BHP Group a annoncé mardi la vente de ses activités dans le pétrole et le gaz à Woodside Petroleum et publié un bénéfice annuel au plus haut depuis près de dix ans, qui lui permettra de distribuer un dividende record.

L'action BHP a gagné jusqu'à plus de 10% en début de séance à la Bourse de Londres et inscrit un record à 2.505 pence après ces annonces, profitant aussi de la perspective de l'abandon de la double cotation.

Le groupe voit ses résultats dopés depuis plusieurs mois par l'envolée des cours du minerai de fer, qui ont atteint des niveaux sans précédent grâce à la reprise économique mondiale et aux investissements engagés par la Chine dans ses infrastructures.

Sur l'exercice 2021, son bénéfice courant a ainsi atteint 17,08 milliards de dollars (14,52 milliards d'euros), un résultat légèrement inférieur au consensus Vuma (17,46 milliards), contre 9,06 milliards sur l'exercice précédent.

BHP versera un solde de dividende de deux dollars par action, ce qui portera la distribution totale sur l'année à 3,01 dollars par titre, soit 10,1 milliards de dollars au total.

Parallèlement à la vente de la branche pétrole-gaz à Woodside, qui sera payée en actions, BHP a annoncé son intention de poursuivre le développement du projet Jansen dans la potasse au Canada, pour un investissement initial estimé à 5,7 milliards de dollars.

La vente des activités d'hydrocarbures s'inscrit dans la stratégie visant à réduire l'exposition du groupe aux énergies fossiles, qui a déjà conduit BHP à céder une partie de ses activités dans le charbon.

