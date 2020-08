Beyrouth : 21 Français blessés, le parquet de Paris ouvre une enquête

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a ouvert mercredi une enquête sur l'explosion massive qui a dévasté la veille le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise, faisant plus de 100 morts et près de 4.000 blessés, dont 21 Français.

"Un premier décompte permet d'identifier 21 personnes de nationalité française blessées dans l'explosion", précise le parquet dans un communiqué.

"Au titre de sa compétence en matière de faits commis à l'étranger, le pôle accidents collectifs du parquet de Paris diligente ce jour une enquête des chefs de blessures involontaires", peut-on également lire dans ce document.

Les investigations ont été confiées à la direction générale de la gendarmerie nationale.

(Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)