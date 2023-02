Beyonce devient la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards

LOS ANGELES, 6 février (Reuters) - Beyonce est devenue dimanche soir à Los Angeles l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards, avec quatre nouvelles récompenses pour porter son total à 32, avant même la fin de la cérémonie annuelle de l'industrie musicale américaine, alors que le titre de meilleur album n'a pas encore été décerné. En remportant notamment le titre de meilleur album de dance ou électronique avec "Renaissance", Beyonce a dépassé le record jusque-là détenu par le défunt chef d'orchestre Georg Solti. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)