Berlusconi sort de l'hôpital plus d'un mois après son admission

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Silvio Berlusconi a quitté vendredi l'hôpital San Raffaele de Milan, en Italie, plus de 40 jours après son admission pour traiter une infection pulmonaire liée à une leucémie chronique. L'ancien président du Conseil italien, âgé de 86 ans, a été hospitalisé en urgence le 5 avril et a passé près de deux semaines en soins intensifs. Silvio Berlusconi a quitté l'hôpital dans une limousine noire, selon des images diffusées par la chaîne d'information SkyTG24. Un responsable de son parti Forza Italia a confirmé sa sortie de l'établissement milanais. Silvio Berlusconi a subi une opération du cœur en 2016 et a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis qu'il a contracté le COVID-19 il y a trois ans. (Reportage Angelo Amante, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)