Berlusconi de nouveau hospitalisé à Milan pour des examens

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi a été de nouveau hospitalisé à Milan pour des examens cliniques liés à une leucémie chronique, trois semaines après avoir quitté l'hôpital San Raffaele pour une infection pulmonaire. "Silvio Berlusconi est actuellement à l'hôpital San Raffaele pour effectuer des examens prévus en lien avec sa pathologie hématologique connue", a déclaré l'établissement. Ces examens ne sont pas liés à "un quelconque état critique", a-t-il précisé. Silvio Berlusconi, âgé de 86 ans, avait été admis en urgence à San Raffaele le 5 avril dernier et avait quitté l'établissement le 19 mai. (Rédigé par Federica Urso, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)