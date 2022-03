Berlin veut relancer les négociations sur le commerce transatlantique

FRANCFORT (Reuters) - L'Union européenne et les Etats-Unis doivent relancer les négociations sur le commerce transatlantique, a déclaré le ministre allemand des Finances dans un entretien accordé au Handelsblatt.

"Il faut reprendre les négociations sur un accord de libre-échange transatlantique. C'est d'autant plus important aujourd'hui, à l'heure de la crise en Ukraine, le libre-échange est de plus en plus nécessaire avec ceux qui partagent nos valeurs", a dit Christian Lindner.

L'ancien président américain Donald Trump a mis fin aux négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, relevant les droits de douane sur un certain nombre de produits importées, provoquant une série de mesures de représailles commerciales de la part de l'Union européenne.

(Tom Sims; version française Nicolas Delame)