Berlin veut récupérer des chars Leopard 2 mis au rebut en Suisse

Berlin veut récupérer des chars Leopard 2 mis au rebut en Suisse













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Berlin a demandé à la Suisse de lui vendre certains chars de combat Leopard 2 mis au rebut, a fait savoir vendredi le gouvernement suisse, afin de permettre à l'Allemagne et à d'autres pays de renforcer leur aide militaire à l'Ukraine. L'Allemagne souhaite ainsi que la Suisse revende ces chars au fabricant d'armes Rheinmetall AG afin de reconstituer les stocks d'armements au sein des pays membres de l'Union européenne et de l'Otan. L'Allemagne, la Pologne, le Portugal, la Finlande et la Suède font partie des pays qui fournissent des chars Leopard à l'Ukraine pour aider le pays à se défendre de l'invasion par la Russie, ce qui s'est traduit par un appauvrissement des réserves d'armes pour ces pays. Les ministres allemands de la Défense et de l'Economie, Boris Pistorius et Robert Habeck, ont pour ce faire adressé un courrier le 23 février dernier à la ministre suisse de la Défense, Viola Amherd, a dit à Reuters le ministère suisse de la Défense. Le journal suisse Blick a été le premier à faire état de cette demande. Des responsables politiques allemands ont demandé à leurs homologues suisses d'accepter la vente, en leur assurant que les chars concernés ne seraient pas envoyés en Ukraine. "Il n'y aurait pas ensuite de transfert des chars de combat vers l'Ukraine", a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère suisse de la Défense. Son statut de neutralité interdit à la Suisse d'expédier directement en Ukraine des armes. En réponse, Viola Amherd a le 1er mars répondu que toute vente d'une partie des chars suisses exigerait au préalable que le parlement déclare officiellement que les chars mis au rebut sont hors service, indique le ministère suisse de la Défense. "Des discussions sur le sujet sont actuellement en cours au parlement", a indiqué le porte-parole du ministère. Le ministère allemand de la Défense n'a pour sa part pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Reportage John Revill, avec Sabine Siebold en Allemagne, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)