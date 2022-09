Berlin va racheter la part de Fortum dans Uniper

(Actualisé avec précisions, contexte et cours de Bourse)

FRANCFORT, 20 septembre (Reuters) - L'Etat allemand va racheter la participation du groupe finlandais Fortum au capital d'Uniper et injecter dans la société huit milliards d'euros dans le cadre d'un plan de nationalisation du fournisseur allemand d'énergie en difficulté, a déclaré mardi Uniper.

"Un accord définitif n'a pas encore été conclu", a cependant précisé ce dernier.

Fortum, premier actionnaire d'Uniper avec 78% du capital de la société, a de son côté indiqué que l'opération n'était pas encore finalisée et qu'elle comprendrait la "restitution du financement accordé par le groupe finlandais à Uniper" qu'il évalue à huit milliards d'euros.

L'injection de capital doit se faire via une augmentation de capital souscrite uniquement par l'Etat allemand, ce qui porterait le total des prêts et fonds propres mobilisés jusqu'ici pour stabiliser Uniper à au moins 29 milliards d'euros.

En Bourse, l'action Uniper prenait 1,94%, tandis que le titre de Fortum bondissait de 9,5% vers 15h00 GMT.

Avant ces annonces, une source avait indiqué à Reuters que l'Allemagne devrait présenter mercredi un plan détaillé d'une nationalisation à 100% d'Uniper.

Uniper, qui a bénéficié en juillet d'un plan de renflouement de 15 milliards d'euros de garanties et de fonds propres du gouvernement allemand, est affecté notamment par la diminution des approvisionnements en gaz russe. (Reportage Christoph Steitz et Essi Lehto; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)