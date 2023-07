Berlin va livrer pour 700 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine

VILNIUS (Reuters) - Le gouvernement allemand va livrer de l'aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 700 millions d'euros, a annoncé le ministère de la Défense mardi, au premier jour du sommet de l'Otan à Vilnius. Le programme comprend deux lanceurs Patriot provenant des stocks de la Bundeswehr (la force de défense fédérale allemande), 40 véhicules de combat d'infanterie Marder, 25 chars de combat 1A5, ainsi que cinq chars Bergepanzer 2, a détaillé le ministère. L'Allemagne va également envoyer 20.000 munitions d'artillerie et 5.000 munitions fumigènes de 155 mm, a-t-il ajouté. Le programme "répond aux priorités de l'Ukraine : défense aérienne, chars, artillerie (...) grâce à lui, nous apportons une contribution importante au renforcement de la durabilité de l'Ukraine", a déclaré le ministre de la Défense, Boris Pistorius, dans un communiqué. (Reportage Sabine Siebold, rédigé par Friederike Heine, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)