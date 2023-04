Berlin va légèrement relever sa prévision de PIB pour 2023

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand s'apprête à relever légèrement sa prévision de croissance économique pour cette année tout en abaissant légèrement sa prévision pour l'année prochaine, ont dit jeudi deux sources proches du dossier. Dans ses prévisions de printemps, le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, s'attend à une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 0,4% cette année, selon les chiffres préliminaires, a-t-on appris des sources. Un porte-parole du ministère de l'Economie n'a fait aucun commentaire et a déclaré que Robert Habeck présenterait les prévisions économiques du printemps le 26 avril. (Reportage Holger Hansen, rédigé par Miranda Murray ; version français Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)