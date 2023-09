Berlin va financer des ONG d'aide aux migrants, Rome s'offusque

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les organisations non gouvernementales (ONG) d'aide aux migrants opérant en Méditerranée doivent ramener les migrants secourus dans l'État de leur pavillon, plutôt qu'en Italie, a estimé vendredi le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, alors que Rome s'oppose au soutien financier proposé par Berlin. "C'est la seule solution possible", a-t-il déclaré, faisant valoir que plusieurs de ces ONG sont enregistrées en Allemagne. Ces propos interviennent après une réunion jeudi entre Antonio Tajani et son homologue allemande Annalena Baerbock qui a confirmé le versement "imminent" de fonds allemands vers des ONG d'aide aux migrants en Méditerranée. La forte hausse du nombre d'arrivées de migrants cette année a suscité des divergences en Europe à l'égard des bateaux d'aide humanitaire qui tentent d'aider les demandeurs d'asile dans une des plus dangereuse traversées au monde. En début de semaine, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a écrit au chancelier allemand, Olaf Scholz, pour lui faire part de son "étonnement" face à l'initiative allemande visant à financer les associations caritatives d'aide aux migrants. Annalena Baerbock a déclaré jeudi que son gouvernement faisait pression au niveau de l'UE pour qu'une nouvelle mission européenne de sauvetage en mer soit mise en place. "Tant que cette mission n'existe pas, les sauveteurs en mer civils en Méditerranée accomplissent des tâches qui sauvent des vies", a-t-elle déclaré. "Personne ne mène une guerre contre les ONG, nous disons seulement qu'elles ne peuvent pas agir comme une sorte d'aimant pour attirer les migrants irréguliers", a rétorqué de son côté Antonio Tajani. Le gouvernement italien conservateur adopte une ligne dure en matière d'immigration face à l'afflux d'arrivées en provenance d'Afrique du Nord et a également restreint les activités des ONG de sauvetage des migrants. En début de semaine, Andrea Crippa, le secrétaire adjoint du parti de la Ligue, qui est membre de la coalition gouvernementale, a évoqué le passé nazi de l'Allemagne pour critiquer Berlin, qualifiant son soutien aux ONG de tentative hostile de déstabilisation du gouvernement conservateur italien. Alors qu'"il y a 80 ans, le gouvernement allemand a décidé d'envahir (d'autres) Etats avec l'armée", il "finance aujourd'hui l'invasion des clandestins" dans les pays dirigés par des gouvernements qu'il n'aime pas, a-t-il déclaré au journal italien en ligne Affaritaliani. (Reportage Friederike Heine et Francesca Piscioneri, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)