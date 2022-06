Berlin : Qui a foncé en voiture dans la foule ?

par Madeline Chambers

BERLIN, 8 juin (Reuters) - Un homme de 29 ans a précipité mercredi sa voiture sur des piétons dans une artère commerçante d'un quartier touristique de Berlin, tuant une personne, a annoncé la police.

Le véhicule a changé à deux reprises de direction avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin.

Son conducteur, identifié par la police comme un homme possédant les nationalités allemande et arménienne, a été intercepté par des passants et remis aux autorités.

"Il est trop tôt pour spéculer" sur ses éventuelles motivations, a déclaré un porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur lors d'une conférence de presse à Berlin. La police a dit ignorer à ce stade s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré.

D'après le journal Bild, une lettre d'aveux a été retrouvée dans la voiture. "(Ce n'est) en aucun cas un accident, quelqu'un engagé dans un massacre, un tueur de sang froid", a dit un enquêteur cité par Bild.

Iris Spranger, ministre de l'Intérieur du Land de Berlin, a démenti la découverte d'une telle lettre mais a fait état de la présence d'affiches relatives à la Turquie dans la voiture.

Selon Bild, la personne tuée est une enseignante qui se trouvait avec un groupe d'élèves dans une rue proche des vestiges de l'Eglise du Souvenir de l'empereur Guillaume, l'un des principaux sites touristiques de Berlin.

Plus d'une dizaine de personnes ont été blessées, a dit un porte-parole de la police sur les lieux de l'incident dans l'ouest de la capitale allemande. Six ont un pronostic vital engagé et trois autres sont grièvement blessées, ont précisé les pompiers.

Bild a publié une photo de l'interpellation du conducteur, vêtu d'un pull jaune, d'un pantalon de jogging et de baskets rouges. Sur des images de Reuters, on peut voir une petite Renault de couleur argentée encastrée dans une boutique à la vitrine défoncée.

Le site a été bouclé tandis que les secours évacuaient des blessés sous la surveillance d'un hélicoptère.

La maire de Berlin, Franziska Giffey, s'est dite profondément affectée. Par la voix d'un porte-parole, le gouvernement fédéral s'est dit "très préoccupé et bouleversé".

L'incident s'est produit non loin du lieu d'un attentat commis le 19 décembre 2016, lorsqu'Anis Amri, un Tunisien débouté de sa demande d'asile et qui avait des liens avec les milieux djihadistes, avait volé un camion dont il avait tué le conducteur et foncé dans la foule rassemblée pour un marché de Noël, faisant 11 morts et plusieurs dizaines de blessés.

Anis Amri s'était ensuite enfui en Italie, où il a été tué par les forces de l'ordre. (Reportage Madeline Chambers, Rachel More, Riham Alkousaa, Nicole Moritz, rédigé par Madeline Chambers, Paul Carrel et Matthias Williams; version française Marc Angrand, Myriam Rivet et Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)