Berlin exhorte l'Otan à faire plus face à la "folie des grandeurs" de Poutine

par Andrius Sytas

RUKLA, LITUANIE (Reuters) - L'Otan doit agir davantage pour se protéger contre la Russie et le président Vladimir Poutine, a déclaré samedi la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht, estimant qu'on ne peut pas "savoir jusqu'où ira la folie des grandeurs de Poutine".

"Une chose est sûre : au regard de la situation actuelle nous devons en faire davantage ensemble", a-t-elle déclaré lors d'une visite aux troupes allemandes déployées en Lituanie.

"La brutale agression russe en Ukraine est de plus en plus violente et sans scrupules (...). La menace russe d'utiliser des armes nucléaires montre que les autorités russes n'ont aucun scrupule."

Même si autorités américaines ont déclaré à plusieurs reprises ne disposer d'aucun élément indiquant que la Russie se prépare à utiliser l'arme nucléaire, elles estiment que la menace est réelle.

Les premières troupes allemandes ont été déployées en Lituanie, pays membre de l'Otan, en 2017 après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie.

L'Allemagne a intensifié considérablement la mission de ses troupes en juin en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, qualifiée par Moscou d'"opération spéciale".

Christine Lambrecht a inauguré vendredi un centre de commandement allemand permanent en Lituanie, précisant que celui-ci permettra de déployer une brigade vers la Lituanie en 10 jours si besoin.

Une brigade de l'Otan est composée de 3.000 à 5.000 soldats, tandis que près de 1.000 soldats sont stationnés en permanence en Lituanie.

"Nous sommes aux côtés de nos alliés", a-t-elle souligné.

"Nous avons entendu les menaces de la Russie à l'encontre de la Lituanie qui met en oeuvre les sanctions européennes à la frontière de Kaliningrad. Ce n'est pas la première fois que ces menaces sont proférées, nous devons les prendre au sérieux et nous y préparer", a-t-elle ajouté.

(Reportage Andrius Sytas, version française Claude Chendjou)