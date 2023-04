Berlin envisage d'éliminer progressivement les systèmes de chauffage au mazout et au gaz

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement fédéral allemand a validé mercredi un projet de loi pour interdire la plupart des nouveaux systèmes de chauffage au fioul et au gaz à partir de 2024, a déclaré le ministre de l'Économie. Cette politique vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre mais pourrait, selon ses détracteurs, être coûteuse pour les ménages les plus pauvres. Le mois dernier, la coalition au pouvoir à Berlin a décidé que la quasi-totalité des nouveaux systèmes de chauffage installés en Allemagne devraient fonctionner avec 65% d'énergie renouvelable à partir de 2024, dans les nouveaux et les anciens bâtiments. L'Allemagne ambitionne de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2045. Le secteur de la construction a été responsable de 15% des émissions du pays l'année dernière. Les maisons pourront utiliser des pompes à chaleur à électricité renouvelable, le chauffage urbain, le chauffage électrique ou les systèmes thermiques solaires comme alternatives, selon le projet de loi dont Reuters a pris connaissance. Le projet de loi a suscité des critiques au sein même de la coalition du chancelier Olaf Scholz. Les opposants jugent les mesures coûteuses et soulignent les charges qu'elles pourraient engendrer pour les ménages à faibles revenus. Le coût estimé pour les Allemands est d'environ 9,16 milliards d'euros par an jusqu'en 2028, selon le projet de loi. L'estimation tombe à cinq milliards d'euros à partir de 2029 en raison de l'expansion attendue des énergies renouvelables et de la hausse de la production de pompes à chaleur. L'argent proviendra du Fonds pour le climat et la transformation, un budget supplémentaire destiné à encourager les investissements verts. "Le financement est assuré", a déclaré le ministre de l'Économie Robert Habeck, sans dévoiler le coût prévu pour le gouvernement. Certaines exemptions sont prévues, par exemple pour les propriétaires de plus de 80 ans vivant dans des conditions difficiles. Le projet de loi doit désormais être débattu au Parlement. (Reportage Riham Alkousaa, Markus Wacket et Christian Kraemer ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)