Berlin en "discussions intensives" avec Siemens Energy

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand poursuit des "discussions intensives" au sujet de Siemens Energy, a déclaré le ministère de l'Économie vendredi, tandis que l'action de l'entreprise s'est relevée après l'annonce de la demande de garanties de l'État. L'équipementier allemand a annoncé jeudi qu'elle négociait avec le gouvernement afin d'obtenir un aide, à la suite d'importants revers dans son unité éolienne. L'annonce, confirmée par un porte-parole du ministère de l'Économie, a mis un frein à la chute vertigineuse de l'action de l'entreprise. Des problèmes de qualité sont apparus cette année dans l'unité éolienne de l'entreprise, Siemens Gamesa, ce qui a suscité la colère de Siemens AG, principal actionnaire de l'entreprise. "Le gouvernement allemand est conscient que Siemens Energy est une entreprise pertinente sur le plan de la transformation pour l'Allemagne en tant que site économique", a déclaré un autre porte-parole du gouvernement. L'action Siemens Energy prenait 6,96% à 7,33 euros à 12h02 GMT après avoir chuté de plus de 35% jeudi, un mouvement qui a effacé environ 3 milliards d'euros de la capitalisation boursière de l'entreprise. Clemens Fuest, président de l'institut économique Ifo, a déclaré à Reuters qu'il n'y avait "aucune justification convaincante" à cette aide d'Etat. "L'aide signifie un transfert d'argent des contribuables vers les créanciers et les actionnaires de Siemens Energy, qui en deviendraient de fait responsables. C'est aux créanciers et aux actionnaires de restructurer l'entreprise", a déclaré Clemens Fuest. Juergen Molnar, analyste chez le courtier RoboMarkets, a conseillé aux investisseurs d'éviter les actions de Siemens Energy, "avec ou sans aide gouvernementale". "S'il y a un point sensible pour les investisseurs en ce moment, ce sont les problèmes de financement. Avec la hausse des taux d'intérêt, même un bon modèle d'entreprise peut rapidement se retrouver dans le rouge", a-t-il déclaré. (Reportage Christian Kraemer, Andreas Rinke, Zuzanna Szymanska ; rédigé par Tom Sims ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)