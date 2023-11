Berlin dévoile le plan de sauvetage de Siemens Energy

Berlin dévoile le plan de sauvetage de Siemens Energy













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a annoncé mardi avoir décidé de soutenir à Siemens Energy à hauteur de 7,5 milliards d'euros, dans le cadre d'un accord avec d'autres parties, afin d'aider à préserver le carnet de commandes de l'entreprise. Ces garanties relèvent d'un accord passé avec des banques et d'autres parties et porte sur un total de 15 milliards d'euros. Il imposerait également au groupe un gel provisoire des dividendes et des primes au niveau des cadres supérieurs, a déclaré le ministère de l'Économie dans un communiqué. Les banques devraient fournir à Siemens Energy des garanties s'élevant à 12 milliards d'euros, partiellement couvertes par un filet de sauvetage du gouvernement ("backstop"), tandis que le fabriquant d'éoliennes en difficulté chercherait à obtenir 3 milliards d'euros supplémentaires auprès d'autres sources, précise le communiqué. "Au cours des dernières semaines, le gouvernement fédéral a eu des contacts intensifs avec Siemens Energy, Siemens AG, son principal actionnaire, et des banques privées", indique le communiqué. Reuters a rapporté la semaine dernière que toutes les parties prenantes étaient parvenues à un accord de principe pour couvrir les garanties, permettant un redressement de l'action du groupe après que la nouvelle des discussions a fait chuter le cours à un niveau record le mois dernier. (Reportage Christian Kraemer, rédigé par Madeline Chambers et Matthias Williams ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)