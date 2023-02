Berlin autorise l'envoi de chars Leopard 1 à l'Ukraine

Berlin autorise l'envoi de chars Leopard 1 à l'Ukraine













(Actualisé avec précisions, contexte) BERLIN, 3 février (Reuters) - L'Allemagne a autorisé l'exportation de chars d'assaut Leopard 1 à l'Ukraine, a annoncé vendredi le gouvernement allemand. "Je peux confirmer qu'une licence d'exportation a été émise", a déclaré le porte-parole de l'exécutif Steffen Hebestreit lors d'un point de presse, sans préciser le nombre de chars qui seraient fournis à Kyiv, ni leur calendrier de livraison. Ces Leopard 1 seront prélevés dans les réserves existantes. Le Süddeutsche Zeitung a rapporté vendredi que les groupes de défense Rheinmetall et Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft s'apprêtaient à remettre à neuf plusieurs dizaines de Leopard 1 dans l'optique de les fournir à l'Ukraine. Le gouvernement allemand a annoncé fin janvier la livraison à l'Ukraine de chars lourds Leopard 2, plus modernes, puisés dans les stocks de l'armée. Berlin a également autorisé la réexportation vers l'Ukraine de chars Leopard par d'autres pays. (Reportage Rachel More et Friederike Heine, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)