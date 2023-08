Berlin approuve 32 milliards de baisse d'impôt sur les sociétés pour stimuler l'économie

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a approuvé mercredi un programme de réduction d'impôts sur les sociétés d'une valeur de 32 milliards d'euros sur quatre ans, une initiative destinée à relancer la croissance de la première économie de la zone euro. Le dispositif comprend également une subvention couvrant 15% du coût des investissements en faveur de l'environnement de la part des entreprises. Ces mesures, qui doivent encore être adoptées par le parlement allemand et approuvées par les États fédérés, sont une version très réduite du plan initial du gouvernement de coalition, qui prévoyait des amortissements couvrant également le coût des investissements dans l'infrastructure numérique. Les réductions d'impôts, qui représentent environ 7 milliards d'euros par an, sont modestes dans le contexte d'une économie de 4.000 milliards d'euros, et les économistes et les associations d'entreprises les ont critiquées parce qu'elles n'allaient pas assez loin. D'autres avantages pour les entreprises incluent des possibilités d'amortissement plus généreuses. Le paquet, soutenu par le ministre libéral des finances, Christian Lindner, devait initialement être adopté il y a deux semaines, mais il a été bloqué par la ministre écologiste de la Famille, Lisa Paus, qui voulait des milliards pour un nouveau programme global de lutte contre la pauvreté infantile. Cette mesure a été adoptée lundi sous une forme réduite. L'économie allemande a stagné au deuxième trimestre, consolidant ainsi sa position parmi les économies majeures les plus faibles du monde. (Reportage Christian Kraemer, rédigé par Thomas Escritt, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)