Berlin accuse la Russie d'être à l'origine des "fuites" allemandes

BERLIN/MOSCOU (Reuters) - L'Allemagne a accusé lundi la Russie d'être à l'origine de la diffusion sur les réseaux sociaux d'échanges confidentiels entre de hauts gradés allemands sur le conflit en Ukraine, après avoir démenti la convocation de son ambassadeur à Moscou au ministère russe des Affaires étrangères. Dans l'enregistrement audio diffusé notamment par les médias russes, et dont Reuters n'a pu authentifier le contenu, de hauts responsables militaires allemands discutent d'une attaque potentielle du pont de Crimée par l'Ukraine et de l'éventuelle livraison de missiles de croisière Taurus à Kyiv, une initiative que le chancelier allemand Olaf Scholz a jusqu'ici fermement rejetée. L'Allemagne a confirmé l'authenticité de cet échange de 38 minutes et a déclaré qu'elle enquêtait sur ce qu'elle présente comme une "écoute clandestine" menée par la Russie dans le cadre d'une "guerre de l'information". "Cette attaque hybride visait à générer de l'insécurité et à nous diviser", a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement allemand. "Et nous ne le permettrons pas. Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires". A lire aussi... Un porte-parole du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré aux journalistes que l'Allemagne devait enquêter sur cette fuite et que la Grande-Bretagne continuerait à collaborer avec l'Allemagne pour soutenir l'Ukraine. Il a toutefois ajouté que la Grande-Bretagne avait été le premier pays à fournir des missiles de frappe de précision à longue portée à l'Ukraine et que le gouvernement britannique encourageait ses alliés à imiter son exemple. Olaf Scholz a réaffirmé lundi en marge d'un déplacement en Allemagne qu'il s'opposerait à la livraison de missiles Taurus si leur déploiement nécessitait l'envoi de soldats de la Bundeswehr sur le territoire ukrainien. LE KREMLIN ACCUSE LES OCCIDENTAUX L'agence russe TASS a par ailleurs rapporté, citant une source anonyme, que l'ambassadeur allemand avait été convoqué pour fournir des explications après ces "fuites". Scénario démenti par Berlin. "Notre ambassadeur s'est en effet rendu ce matin au ministère russe des Affaires étrangères pour un rendez-vous programmé depuis un moment. A cet égard, je réponds par un simple 'non' à la question de savoir s'il s'agissait d'une convocation", a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. L'ambassadeur a quitté le ministère sans s'adresser aux journalistes. Le Kremlin voit dans cet enregistrement présumé la preuve de l'"implication directe" de l'Occident dans le conflit en Ukraine. "L'enregistrement révèle que des discussions concrètes sur des projets de frappes sur le territoire russe ont lieu au sein de la Bundeswehr (les forces armées allemandes, ndlr). Aucune interprétation juridique n'est nécessaire. Tout est évident", a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov a ajouté qu'il n'était pas clair si les forces armées allemandes agissaient de leur propre initiative ou s'il s'agissait de la mise en oeuvre d'une politique de la coalition. "Nous devons savoir si la Bundeswehr agit de sa propre initiative. Si oui, la question est de savoir si la Bundeswehr est contrôlable et si Scholz contrôle la situation. Ou est-ce que cela fait partie de la politique du gouvernement allemand", s'est-il interrogé. Le porte-parole du gouvernement allemand a qualifié lundi ces accusations de propagande "absurde". (Reportage de Reuters; version française Zhifan Liu et Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)