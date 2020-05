Berkshire Hathaway accuse une perte de près de 50 milliards de dollars au T1

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La société d'investissement Berkshire Hathaway, fondée et dirigée par l'homme d'affaires Warren Buffett, a fait état samedi d'une perte nette trimestrielle record de près de 50 milliards de dollars (44,6 milliards d'euros) en raison de la pandémie de coronavirus.

Berkshire Hathaway a indiqué que la plupart des 90 secteurs d'activité dans laquelle elle est investie souffrait d'effets négatifs "relativement mineurs à graves" liés au coronavirus, avec une baisse notable du chiffre d'affaires en avril y compris dans les industries considérées comme "essentielles".

La perte nette de Berkshire au premier trimestre s'est élevée à 49,75 milliards de dollars, soit 30.653 dollars par action de catégorie A, reflétant 54,52 milliards de dollars de pertes liées aux investissements, principalement en actions.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel, que Warren Buffett considère comme une meilleure mesure des performances, a augmenté de 6%, à 5,87 milliards de dollars, soit environ 3.624 dollars par action de catégorie A.

Au premier trimestre, l'indice américain S&P 500, principale référence des investisseurs, a chuté de 20% mais de nombreux investissements de Berkshire ont connu des difficultés plus importantes, à l'instar d'American Express, Bank of America, Wells Fargo et de quatre compagnies aériennes, American Airlines, Delta, Southwest et United.

