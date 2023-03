Berger lance un appel à Macron et Borne après les manifestations massives

Berger lance un appel à Macron et Borne après les manifestations massives













PARIS, 24 mars (Reuters) - Le gouvernement doit chercher une "porte de sortie" sur la réforme des retraites, a déclaré vendredi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, alors que la contestation a franchi un nouveau cap avec des rassemblements émaillés de violences jeudi.

"Tout le monde est inquiet ce matin. Parce qu'il y a eu des violences qui sont inacceptables (...) Dans ce cas, il faut calmer le jeu, maintenant, avant qu'il y ait un drame", a dit le responsable syndical sur RTL. "On a tous peur que cela dégénère, il est encore temps de trouver une porte de sortie", a-t-il ajouté, appelant de nouveau l'exécutif à mettre sur pause la réforme des retraites pour engager un "temps de dialogue et d'écoute". "Je lance un appel au chef de l'Etat et à la Première ministre en disant 'proposez quelque chose de digne pour tout le monde mais il faut qu'on sorte de ça'", a dit Laurent Berger.

"Prenez conscience de la situation sociale et démocratique et trouvez une porte de sortie et vous ne pourrez la trouver que collectivement", a-t-il assuré. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)