Bercy veut doubler le nombre de produits concernés par des baisses de prix

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement veut obtenir l'engagement des distributeurs et des industriels de doubler le nombre de produits concernés par des baisses de prix cette année, a déclaré mercredi une source auprès du ministère des Finances. Actuellement, le nombre de produits concernés par des baisses de prix se situe autour de 1.000. Le gouvernement serait en outre favorable à avancer les négociations annuelles sur les prix entre les distributeurs et les industriels, qui se tiennent traditionnellement entre décembre et mars, a ajouté cette source. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a rencontré mercredi les principaux groupes de distribution et doit discuter jeudi avec leurs fournisseurs pour discuter des moyens d'accélérer les réductions de prix. (Reportage Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)