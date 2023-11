Bercy nomme Nicolas Maes comme nouveau directeur général d'Orano

PARIS, 16 novembre (Reuters) - Le gouvernement français a validé jeudi la nomination de Nicolas Maes en tant que directeur général du groupe nucléaire français Orano, a annoncé le ministère de l'Economie dans un communiqué. "Je salue la nomination de Nicolas Maes comme directeur général d'Orano. Je compte sur lui pour poursuivre le développement de cette entreprise si stratégique pour l'approvisionnement en énergie bas carbone de la France", a commenté le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. L'Etat français détient 90% de la société issue du démantèlement d'Areva. Nicolas Maes, 47 ans, est entré chez Areva en 2011, avant de devenir directeur des opérations d'Orano en mai 2023. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)