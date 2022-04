Benzema porte le Real, l’Atlético dans le "money time"

par Mickael Pinta (iDalgo)

Le Real Madrid a eu besoin de deux penalties pour venir à bout du Celta Vigo dans son antre du Balaídos lors de la 30e journée de LaLiga (1-2). Karim Benzema s'est illustré en inscrivant deux buts sur penalty et il aurait pu réaliser un triplé de la sorte si Matias Dituro n'avait pas arrêté sa seconde tentative. Nolito avait permis aux Galiciens d'égaliser en seconde période, ce que pensait faire Thiago Galhardo en fin de première mi-temps après une tête enroulée, mais son but a été sévèrement refusé après un hors-jeu de Iago Aspas qui n'a pas touché le ballon. Au classement, le Real Madrid prend provisoirement 12 et 15 points d'avance sur le FC Séville et le FC Barcelone qui s'affrontent le dimanche 3 avril. Le voisin du Real, l'Atlético, est provisoirement monté à la 3e place de LaLiga après sa victoire contre Alavés (4-1). Les Colchoneros ont dû attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence. Alors que le score était de 1 partout, João Felix a inscrit un deuxième but et Luís Suárez a également marqué un doublé pour offrir les trois points au champion d'Espagne en titre. Getafe s'est imposé contre Majorque (1-0) tandis que Levante a créé la surprise en dominant Villarreal (2-0).