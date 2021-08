Benzema et le Réal à la fête

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Début de saison parfait pour Madrid avec la victoire sur le terrain d’Alavès 4 buts à 1.

Pourtant, les hommes de Carlo Ancelotti ont d’abord connu une première période compliquée. Les « Merengues » se sont montrés dominateurs et offensifs mais inefficaces dans le dernier geste. Les visiteurs rejoignent donc les vestiaires sur un score nul et vierge (0 - 0).

Mais les Madrilènes ont pu compter sur un Karim Benzema des grands soirs en seconde période. L’attaquant a d’abord ouvert le score à la 48ème minute sur un service d’Eden Hazard. Une belle volée qui finit au fond des filets.

Huit minutes plus tard, c’est Nacho qui alourdit la marque d’une reprise de volée également sur une offrande de Modric (56’)

Madrid ne s’est pas arrêté en si bon chemin et Benzema encore lui s’est offert un doublé. Une percée magistrale de Valverde qui centre pour le tricolore qui s’y prend à deux fois avant de conclure. (62’)

Mais Alavès a poussé pour réduire la marque. Thibault Courtois touche John Guidetti dans la surface. L’arbitre n’a pas hésité : carton jaune pour le portier et penalty. Un face-à-face que Joselu remporte (66’).

Les locaux ont alors poussé, mais l’équipe de la capitale a résisté jusqu’en fin de match et à même alourdi la marque en fin de match par l'intermédiaire de Vinicius (90'). Le Réal Madrid prend donc la tête de la Liga ce soir.