Benoit Paire qualifié pour les quarts de finale à Hambourg

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Vainqueur sur abandon de Ricardas Berankis au premier tour, Benoit Paire jouait son huitième de finale ce jeudi. Opposé au Péruvien Juan Pablo Varillas, cela n'a pas été de tout repos. Il a malgré tout vaincu son adversaire en deux manches 7-5/7-6(8) mais a eu besoin de 2h04 pour en venir à bout. Au prochain tour, c'est le terrien Federico Delbonis qui se dressera sur sa route. Ce dernier était également sur le court aujourd'hui et a battu Albert Ramos-Vinolas 6-3/7-6(4). Dans les autres affrontements du jour, Dusan Lajovic et Pablo Carreno-Busta ont éliminé Alex Molcan (6-4/6-7(2)/6-3) et Carlos Taberner (7-5/6-3).