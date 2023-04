Benjamin Netanyahu promet de riposter après des tirs de roquettes depuis le sud du Liban vers Israël

Crédit photo © Reuters

par Henriette Chacar et Maya Gebeily BEYROUTH (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de riposter fermement après qu'une trentaine de roquettes ont été tirées jeudi depuis le sud du Liban vers Israël, alors que les tensions s'aggravent dans la région au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al Aksa à Jérusalem-Est. Benjamin Netanyahu devait procéder à une évaluation des tirs de roquettes en provenance du Liban et convoquer un conseil de sécurité, a indiqué son bureau. "Concernant l'agression que nous avons subie, nous frapperons nos ennemis et ils paieront le prix de chaque agression", a déclaré le Premier ministre à la télévision, appelant par ailleurs au calme sur l'esplanade des mosquées, appelée mont du Temple par les juifs. L'armée israélienne a indiqué que 34 roquettes ont été tirées jeudi depuis le Liban, dont 25 ont été interceptées. Un homme a été légèrement blessé par des éclats d'obus, a déclaré le service ambulancier israélien. Les tirs de roquette n'ont pas été revendiqués mais un porte-parole de l'armée israélienne les a imputés au Hamas palestinien, et non au Hezbollah libanais. Israël a mené une guerre d'un mois contre le Hezbollah en 2006. "Le groupe qui a tiré ces roquettes depuis le Liban, c'est le Hamas au Liban", a écrit un porte-parole de l'armée israélienne sur Twitter. Ces tirs sont intervenus alors qu'Ismaïl Haniyé, le chef du bureau politique du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, était en visite au Liban. L'armée libanaise et le Hezbollah n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Dans une déclaration écrite, la force de maintien de la paix des Nations unies au Sud-Liban (Finul) a qualifié la situation d'"extrêmement grave" et a appelé à la retenue. Le chef de la Finul, Aroldo Lazaro, est en contact avec les autorités des deux parties. Ces tirs interviennent au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al Aksa à Jérusalem-Est qui a suscité de vives condamnations dans le monde arabe. S'exprimant depuis Gaza, Mohammed Al Brahim, porte-parole du Comité de résistance populaire palestinien, a salué les tirs de roquettes en provenance du Liban, qu'il a associés aux incidents d'Al Aksa, sans toutefois en revendiquer la responsabilité. (Reportage bureau de Beyrouth, avec Henriette Chacar à Jerusalem, Nidal al-Mughrabi à Gaza et Michelle Nichols aux Nations unies, rédigé par James Mackenzie; Version française Kate Entringer et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)