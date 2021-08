Benfica poursuit son sans-faute, Braga tenu en échec

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour le compte de la 4ème journée de Liga Bwin, Benfica, irréprochable jusqu'ici, accueillait Tondela à 19h dans son "Estádio da Luz". Tout ne s'est pas déroulé comme prévu en première période puisque ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Salvador Agra (22'). Au retour des vestiaires, Jorge Jesus a opéré plusieurs changements pour inverser la tendance et à la 71ème minute, Rafa Silva, entré en jeu, a donné raison à son coach en égalisant. En fin de rencontre, Gilberto a offert la victoire à Benfica en trompant Babacar Mbaye (88'). Au classement, les Lisboètes prennent seuls la tête du classement avec 12 points grâce à leur succès 2 buts à 1. Dans l'autre rencontre de cet horaire, Braga et Guimaraes se sont quittés sur un score nul et vierge.