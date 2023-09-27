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Beneteau affiche un CA après IFRS 5 de 812,9 millions d'euros au S1

Beneteau affiche un CA après IFRS 5 de 812,9 millions d'euros au S1

27 septembre (Reuters) - Beneteau SA:

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'EST ÉLEVÉ À EUR 117,1 MLN AU PREMIER SEMESTRE 2023

* PRÉVISION DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 2023 RELEVÉE À 12% VERSUS 11,5% PRÉCÉDEMMENT

* SUR LE S1 2023, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE A ATTEINT EUR 163,4 MLN À ISOPÉRIMÈTRE, SOIT 15,9% DU CHIFFRES D'AFFAIRES

* CHIFFRE D'AFFAIRES S1 APRÈS IFRS 5 EUR 812,9 MILLIONS CONTRE EUR 548,2 MILLIONS IL Y A UN AN

* EBITDA S1 APRÈS IFRS À 157,8 MILLIONS D'EUR VERSUS 91,9 MILLIONS D'EUR IL Y A UN AN

* LA DIVISION BATEAU POURSUIT SA FEUILLE DE ROUTE 2025

* LE FREE CASH FLOW DU PREMIER SEMESTRE 2023 S'ÉLÈVE À EUR 56 MILLION, EN HAUSSE DE EUR 99 MILLION PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2022

* LE GROUPE DISPOSE D'UNE TRÉSORERIE NETTE DE EUR 236,1 MILLION AU 30 JUIN 2023, EN HAUSSE DE EUR 91 MILLION PAR RAPPORT À LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE

* PERSPECTIVES DE RENTABILITÉ RELEVÉES POUR 2023, AMBITION 2025 INCHANGÉE

* LE GROUPE CONFIRME LA PRÉVISION DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE SA DIVISION BATEAU POUR L'EXERCICE 2023, QUI DEVRAIT ATTEINDRE EUR 1450 MLN (+16% VERSUS. 2022) Texte original shorturl.at/inpM9 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

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