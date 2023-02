Bénéfice inférieur aux attentes pour Apple, une première depuis 2016

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Apple a publié jeudi un chiffre d'affaires et des bénéfices inférieurs aux attentes de Wall Street en raison de la faiblesse des ventes d'iPhone, pénalisées notamment par les confinements liés à la pandémie de COVID-19 en Chine. Les ventes d'Apple ont chuté de 5% à 117,2 milliards de dollars et ont baissé dans toutes les régions du monde au cours du trimestre. Toutes les catégories de produits ont été affectées, à l'exception des services et les iPads. Le bénéfice par action s'est établi à 1,88 $, terminant en dessous des attentes de Wall Street pour la première fois depuis 2016. Les analystes s'attendaient à des ventes de 121,1 milliards de dollars et à un bénéfice de 1,94 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré à Reuters que les difficultés qui avaient entravé la production en Chine jusqu'au mois de décembre étaient désormais terminées, Pékin ayant renoncé à sa politique de "zéro covid". Les confinements à répétition ont affecté à la fois la production d'iPhones et les ventes en Chine, qui ont baissé de 7% à 23,9 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le dollar fort a aussi pesé sur les ventes de la marque à la pomme au niveau mondial. (Stephen Nellis à San Francisco, version française Tangi Salaün)