Bencic domine Cornet et file en finale à Berlin

par Baptiste Marin (iDalgo)

Fin de parcours à Berlin pour Alizé Cornet. La Niçoise s’est inclinée samedi en demi-finales du tournoi allemand face à Belinda Bencic. La Suissesse, tête de série n°5, a dominé la Française en deux manches (7-5, 6-4). Tombeuse d’Andreescu et de Muguruza notamment, Cornet a peut-être payé de ses efforts de la semaine sur cette rencontre. Dans la première manche, Bencic réalise le break décisif dans le onzième jeu avant de conclure sur son service. Scénario similaire dans le deuxième acte, Cornet parvient à revenir à 4-4 mais va concéder son service dans le jeu suivant, Bencic ne laisse pas passer sa chance et parvient à se hisser en finale. Elle sera opposée demain à Liudmila Samsonova, 106e joueuse mondiale. La Russe est venue à bout de Victoria Azarenka (6-4, 6-3) et disputera sa première finale sur le circuit WTA.