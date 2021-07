Belle journée pour les Français à Gstaad

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Avant le match de Benoit Paire demain, deux autres Français jouaient leur huitième de finale à l'ATP de Gstaad ce mercredi. Hugo Gaston a été le premier à se qualifier pour les quarts en battant difficilement Federico Delbonis après lui avoir infligé un 6-0 dans la première manche. Au final, le jeune tricolore a eu besoin de 2h20 et deux tie-break pour faire la différence (6-0/6-7/7-6). Cela a été plus tranquille pour Arthur Rinderknech, pourtant opposé à Roberto Bautiste-Agut, n°16 à l'ATP. Très en vue ces dernières semaines, le Sudiste a évincé l'Espagnol en deux manches 6-2/6-4 et 1h34 de jeu. Il retrouvera au prochain tour le Serbe Laslo Djere. Ce dernier, demi-finaliste à Hambourg la semaine passée, s'est défait de Zizou Bergs 6-2/4-6/6-2. Dans le quatrième huitième de finale disputé aujourd'hui, Cristian Garin a été expéditif contre Marc Polmans. Résultat, 6-3/6-0 en moins d'une heure.