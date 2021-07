Belinda Bencic décroche l'or en simple dames, pas de médaille à Tokyo pour Novak Djokovic

par Baptiste Marin (iDalgo)

La Suissesse Belinda Bencic est devenue samedi championne olympique. La 12e joueuse mondiale a dominé en finale du simple dames la Tchèque Marketa Vondrousova (7-5, 2-6, 6-3) pour offrir une troisième médaille d’or à la Suisse dans ces JO de Tokyo. L’Ukrainienne Elina Svitolina monte sur la troisième marche du podium après sa victoire sur Elena Rybakina dans le match pour la médaille de bronze (1-6, 7-6, 6-4). Mauvaise journée pour Novak Djokovic ! Le n°1 mondial repart de ces JO de Tokyo sans la moindre médaille. Le Serbe s’est incliné face à l’Espagnol Pablo Carreño-Busta lors de la petite finale (6-4, 6-7, 6-3). Le 11e joueur mondial s’est montré bien plus solide que Djokovic, frustré et agacé à plusieurs moments de la rencontre. En course pour le bronze en mixte, en compagnie de Nina Stojanovic, Novak Djokovic a choisi de déclarer forfait. Les Australiens Ashleigh Barty et John Beers s’adjugent donc le bronze. Les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani ont remporté la petite finale du double dames face aux Russes Veronika Kudermetova et Elena Vesnina (4-6, 6-4, 11-9).