Belgique: Un véhicule percute la foule, quatre morts

BRUXELLES (Reuters) - Quatre personnes qui se préparaient à participer à un défilé de carnaval ont péri dimanche matin à Strepy-Bracquegnies, dans le sud de la Belgique, lorsqu'un véhicule a percuté leur groupe, rapporte la presse belge.

Les occupants de la voiture ont été interpellés, dit encore la presse belge.

"Le premier bilan fait état de 4 décès, plus de 20 blessés graves et près de 70 personnes touchées. [...] A l'heure actuelle, les différents présidents des sociétés ont choisi de poursuivre le carnaval. Les moments officiels – remise des médailles et feux d'artifice – prévus ce dimanche sont, eux, annulés", dit un communiqué diffusé par les autorités de La Louvière, une commune voisine.

(Robin Emmott; version française Nicolas Delame)