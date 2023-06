Belgique : Un réfugié ukrainien gagne 500.000 euros à un jeu de loterie

BRUXELLES (Reuters) - Un réfugié ukrainien résidant à Bruxelles a gagné 500.000 euros grâce à un ticket à gratter, a annoncé lundi la loterie nationale belge. L'homme a acheté le ticket pour cinq euros en mai dans une station-service. Le gagnant, dont l'identité restera inconnue comme c'est le cas pour tous les gagnants de la loterie belge, a entre 18 et 24 ans et vit dans la capitale belge depuis un an. "Il a des sentiments mitigés (à propos de son gain). C'est une période difficile pour être heureux avec tout ce qui se passe dans son pays d'origine", a déclaré Joke Vermoere, porte-parole de la loterie nationale, en faisant référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Joke Vermoere a ajouté que ce réfugié ukrainien souhaitait d'abord organiser une fête avec l'argent pour remercier tous ceux qui l'ont aidé à s'intégrer en Belgique, puis qu'il aimerait faire quelque chose pour ses compatriotes et la reconstruction de son pays. Elle a également indiqué que l'homme était heureux en Belgique et qu'il y avait trouvé du travail, mais qu'il souhaitait retourner en Ukraine dès que la guerre serait terminée. En Belgique, les gains de loterie sont exonérés d'impôts. (Reportage Charlotte Van Campenhout ; rédigé par Mark Heinrich, Diana Mandia pour la version française, édité par Blandine Hénault)