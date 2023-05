Belgique : Sept personnes soupçonnées de préparer un attentat terroriste arrêtées

BRUXELLES (Reuters) - La police fédérale de Flandre a arrêté sept personnes soupçonnées de préparer un attentat terroriste, a annoncé jeudi le parquet fédéral de Belgique dans un communiqué. Les suspects avaient évoqué plusieurs scénarios d'attaques terroristes sans déterminer de cible précise, a-t-il dit. "Les bâtiments de l'Otan ont été évoqués, mais, pour l'instant, ces plans ne semblaient pas très concrets", a déclaré un porte-parole au journal belge De Standaard. Le parquet fédéral belge a indiqué que les suspects appartenaient à un groupe de "fervents partisans" du groupe Etat islamique et qu'ils étaient presque tous d'origine tchétchène. "Le juge d'instruction décidera ultérieurement s'il y a lieu de les faire comparaître devant lui et éventuellement de délivrer un mandat d'arrêt", précise le communiqué. Neuf perquisitions ont également été menées dans les villes de Roulers, Menin, Ostende, Wevelgem et Gand, en Flandre. (Reportage Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)