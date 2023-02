Belgique/"Qatargate": Deux élus européens interpellés pour être entendus

Crédit photo © Reuters

ROME/BRUXELLES (Reuters) - Deux eurodéputés dont l'immunité a été récemment levée dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption au Parlement européen en lien avec le Qatar et le Maroc ont été interpellés vendredi par la police sur ordre du parquet belge pour être entendus. De nouvelles perquisitions ont également été effectuées. Dans un communiqué, le parquet fédéral belge a indiqué qu'un membre du Parlement européen, identifié par les initiales "M.T." et qui, selon une source proche du dossier, est Marc Tarabella, avait été interpellé tôt vendredi en vue de son audition. La police financière italienne a de son côté arrêté le député Andrea Cozzolino dans une clinique de Naples où il effectuait des examens médicaux, ont déclaré à Reuters deux sources au sein de son Parti démocrate. Par le biais de leurs avocats, les deux hommes ont nié par le passé tout acte répréhensible. Les autorités belges ont aussi effectué deux perquisitions, la première visant un coffre bancaire situé à Liège et appartenant à Marc Tarabella, tandis que certains bureaux de la maison communale d'Anthisnes ont été également perquisitionnés. (Reportage Philip Blenkinsop, version française Augustin Turpin et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)