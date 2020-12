Belgique: Bpost s’associe à Decathlon pour gérer l’afflux record de colis

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe postal belge Bpost s'est associé à Decathlon, la plus grande chaîne de magasins de sport en Belgique, pour l’aider à absorber la surcharge de livraisons à laquelle elle est actuellement confrontée, la hausse des achats en ligne pendant le confinement se traduisant par une augmentation record du volume de colis à traiter.

L'entreprise postale a dû traiter 78% de colis en plus au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport à l'année précédente, et a battu la semaine dernière un nouveau record, avec plus de 600.000 colis livrés en une journée.

Afin de traiter cet afflux de colis, Bpost a engagé 3.000 travailleurs temporaires supplémentaires, a doublé les livraisons dans certaines régions du pays et a conclu un accord avec le groupe français Decathlon pour que les Belges puissent récupérer certains de leurs paquets dans ses magasins.

Bpost précise qu'elle compte toujours livrer 95% des colis, et que seul 5% d’entre eux seront à retirer chez Decathlon ou dans d'autres magasins.

(Bart Biesemans et Yves Herman, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)