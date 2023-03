Beiersdorf prévoit un ralentissement de ses ventes en 2023

BERLIN (Reuters) - Beiersdorf, fabricant de la crème Nivea, a dit mercredi s'attendre à ce que la croissance organique des ventes ralentisse cette année, après avoir annoncé une croissance à deux chiffres pour la première fois en vingt ans en 2022, grâce à une forte demande pour ses produits de soins pour la peau. Le titre Beiersdorf chutait de 3,8% selon les indications en avant-Bourse de Lang & Schwarz après la publication des résultats mercredi. Beiersdorf anticipe une croissance organique en 2023 comprise en 4 et 6% ("mid-single-digit range"). Le groupe a amélioré son bénéfice d'exploitation (Ebit) pour 2022, hors éléments exceptionnels, de 16,6% à 1,2 milliard d'euros, atteignant une marge Ebit de 13,2%. Beiersdorf s'attend à ce que ce chiffre soit supérieur de 50 points de base en 2023 à celui de l'année dernière. Les ventes de sa division de grande consommation, qui comprend les produits Nivea, Eucerin et La Prairie, ont augmenté de 8,8% à 6,13 milliards d'euros l'an dernier. Dans son unité d'adhésifs Tesa, qui sert les marchés de l'électronique et de l'automobile, les ventes ont augmenté de 13,6% pour atteindre 1,5 milliard d'euros. (Reportage Jan C. Schwartz, rédigé par Miranda Murray, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)