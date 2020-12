Beaucoup demandent juste un peu de réconfort pour Noël cette année, déclare la reine Elizabeth

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Tout ce que beaucoup de gens veulent pour Noël cette année, c'est une simple accolade, un peu de réconfort, a déclaré la reine Elizabeth II.

Dans son traditionnel discours préenregistré à la nation le jour de Noël, la monarque de 94 ans s'est déclarée à plusieurs reprises confiante pour l'avenir, même si, a-t-elle reconnu, les habituelles réunions familiales sont bouleversées cette année par la pandémie.

"Bien sûr, pour beaucoup, cette période de l'année sera teintée de tristesse, certains pleureront la perte de ceux qui leur sont chers, et d'autres des amis et des membres de la famille disparus, éloignés pour des raisons de sécurité, alors que tout ce qu'ils veulent vraiment pour Noël est une simple accolade ou un serrement de main", a déclaré la souveraine britannique.

"Si vous êtes parmi eux, vous n'êtes pas seul. Et laissez-moi vous assurer de mes pensées et de mes prières".

La reine elle-même a dû renoncer à ses traditionnelles célébrations de Noël, et passer tranquillement les fêtes de fin d'année au château de Windsor avec son époux, le prince Philip, âgé de 99 ans.

"Au Royaume-Uni et dans le monde entier, les gens ont magnifiquement relevé les défis de l'année et je suis tellement fière et émue par cet esprit tranquille et indomptable", a ajouté Elizabeth II.

(Michael Holden, version française Jean-Michel Bélot)