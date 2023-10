BCE : Yannis Stournaras estime que le conflit israélo-palestinien pourrait être "stagflationniste"

BCE : Yannis Stournaras estime que le conflit israélo-palestinien pourrait être "stagflationniste"













18 octobre (Reuters) - La guerre entre Israël et le Hamas pourrait poser de nouveaux défis pour l'économie européenne, allant de la perturbation du marché de l'énergie à l'afflux de réfugiés, a déclaré Yannis Stournaras, responsable de la politique de la Banque centrale européenne (BCE), au Financial Times mercredi. Étant donné que la zone euro reste un importateur net d'énergie, le conflit est "susceptible d'avoir un impact stagflationniste", a déclaré le gouverneur de la banque centrale grecque. Il a ajouté que les troubles au Moyen-Orient faisaient pencher la balance en défaveur d'un nouveau resserrement de la politique monétaire. Les prix du brut ont grimpé à la suite de l'attaque du groupe islamiste palestinien en Israël à partir de Gaza le 7 octobre. Israël a juré d'anéantir le Hamas en représailles de cette attaque, qui a marqué la journée la plus meurtrière de l'histoire du pays. (Rédigé par Utkarsh Shetti, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)