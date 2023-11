BCE : Une hausse des taux "reste possible" sans être le scénario de base

FRANCFORT, 23 novembre (Reuters) - Les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) ont insisté sur le fait qu'une nouvelle hausse des taux devrait rester une option possible, même si un nouveau resserrement n'est pas leur principal scénario envisagé, montre jeudi le compte rendu de leur réunion des 25 et 26 octobre. La banque centrale a maintenu son taux de dépôt à un niveau record de 4,0% le mois dernier, comme prévu, et ses responsables, depuis cette réunion, ont plaidé en faveur d'une stabilité des taux, ce qui a conduit les marchés à prédire que la prochaine grande mesure de l'institution pourrait être une baisse du coût du crédit, dès le mois d'avril. "Le point de vue a été exprimé que le Conseil des gouverneurs devrait être prêt, sur la base d'une évaluation en cours, à procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt si nécessaire, même si cela ne fait pas partie du scénario de base actuel", écrit la BCE dans ses "minutes". (Reportage de Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)