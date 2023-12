BCE : Une baisse des taux "improbable" au premier semestre 2024 dit Knot

BCE : Une baisse des taux "improbable" au premier semestre 2024 dit Knot













FRANCFORT, 20 décembre (Reuters) - Il est "plutôt improbable" que la Banque centrale européenne (BCE) réduise ses taux au cours des six premiers mois de 2024 car elle doit d'abord examiner les données sur l'inflation salariale, a déclaré le responsable de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, dans une interview publiée mercredi. "Sur la base des informations disponibles aujourd'hui, je pense que c'est plutôt improbable", a-t-il déclaré au quotidien financier allemand Börsen-Zeitung. (Reportage Francesco Canepa ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)