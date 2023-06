BCE: Les prochaines hausses de taux seront marginales, dit Villeroy

PARIS (Reuters) - Les prochaines hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) seront marginales et le resserrement monétaire entrepris par la BCE commence à produire ses effets sur l'inflation, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort. "Les hausses de taux d'intérêt que nous avons encore à faire sont relativement marginales", a dit le gouverneur de la Banque de France dans une intervention à un colloque organisé par Challenges, la Toulouse School of Economics (TSE) et Les Echos-Le Parisien. "L'essentiel du chemin a été fait" avec la succession de hausses de taux lancée en juillet 2022 pour lutter contre l'inflation en zone euro, a-t-il ajouté. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)