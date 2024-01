BCE : "Les marchés s'avancent trop sur les baisses de taux", dit Knot

FRANCFORT, 17 janvier (Reuters) - Une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) n'est plus probable, mais les marchés anticipent de façon trop marquée un assouplissement monétaire, a estimé mercredi Klaas Knot. Selon le patron de la banque centrale néerlandaise et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, des données inattendues dans l'évolution de l'inflation pourraient retarder la réduction attendue des taux d'intérêt de l'institution de Francfort, tout comme les anticipations trop agressives des investisseurs sur la baisse du coût du crédit. "Plus les marchés ont déjà fait de l'assouplissement pour nous, moins il est probable que nous réduisions les taux, moins il est probable que nous en rajoutions (aux baisses)", a-t-il déclaré sur la chaîne CNBC. "Il y a des attentes concernant les mouvements de nos taux directeurs sur les marchés actuels que nous ne justifions pas", a-t-il ajouté. (Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)