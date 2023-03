BCE : Les décisions sur les taux après mars en question

MILAN, 6 mars (Reuters) - Les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt après la hausse attendue de 50 points de base ce mois-ci devront reposer sur les données, a déclaré lundi Mario Centeno, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution. "Nous devons examiner très attentivement ce que seront les prévisions de mars. Ce sont les données les plus importantes dont nous disposerons pour guider nos décisions futures", a-t-il déclaré au quotidien La Stampa. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré dimanche que l'inflation sous-jacente dans la zone euro resterait élevée à court terme, ce qui renforce la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base ce mois-ci. La BCE a relevé ses taux de 300 points de base depuis juillet et a laissé entendre qu'une augmentation d'un demi-point aurait lieu 16 mars. "Si vous me demandez ce qui se passera après mars, je pense qu'il est important de prendre au sérieux les données que nous aurons dans quelques jours", a dit Mario Centeno, notant que le processus de relèvement du principal taux directeur de la BCE avait été trop rapide. "Cela ne s'est jamais produit auparavant, cela n'a jamais été aussi rapide. Il nous faut de la patience pour permettre à ces 300 points de base d'augmentation d'avoir un impact sur l'inflation, car c'est notre objectif principal", a-t-il déclaré. (Reportage Federico Maccioni; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)