BCE: Le risque d'un assouplissement trop précoce a diminué, dit Olli Rehn

HELSINKI(Reuters) - Le risque que la Banque centrale européenne (BCE) baisse ses taux trop rapidement s'est atténué, a déclaré vendredi Olli Rehn, membre du conseil des gouverneurs de l'institution, ajoutant que ledit conseil avait commencé à discuter du calendrier de l'assouplissement de la politique monétaire. "J'estime que, sur la base des nouvelles prévisions, les risques sur le contrôle de l'inflation d'une baisse trop précoce des taux d'intérêt ont considérablement diminué", a déclaré le banquier central finlandais dans un billet de blog. La BCE a maintenu jeudi ses taux directeurs inchangés - le taux de dépôt restant au niveau record de 4% - mais abaissé sa prévision d'inflation pour 2024, à 2,3% contre 2,7% attendu auparavant. Plus tôt vendredi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé qu'une première baisse des taux d'intérêt de la BCE interviendrait "très probablement" au printemps. (Rédigé par Anne Kauranen, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)