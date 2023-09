BCE : Le ralentissement de l'inflation "est bienvenu mais doit se poursuivre"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, s'est montré prudemment optimiste sur le ralentissement de l'inflation, tout en ajoutant que davantage de données étaient nécessaires avant de crier victoire sur ce front. L'institut de Francfort, qui a relevé ses taux d'intérêt lors de ses neuf dernières réunions de politique monétaire, évalue actuellement si un nouveau relèvement est nécessaire lors de sa prochaine réunion le 14 septembre ou s'il est préférable de marquer une pause face au ralentissement de l'économie. Dans un entretien au journal irlandais The Currency publié mardi, Philip Lane a jugé "bienvenu" le ralentissement de l'inflation sous-jacente perceptible dans les données préliminaires pour août publiées la semaine dernière. "Mais comme je l'ai dit, un mois de données n'est qu'un élément d'information : il faut que cela continue", a-t-il ajouté. "Les données détaillées sur l'inflation ne seront pas publiées avant le milieu du mois. Nous devrons donc voir ce qu'il en est". Les marchés estiment à seulement 25% la probabilité d'une hausse des taux le 14 septembre mais s'attendent toujours à ce qu'un nouveau relèvement de 25 points de base soit opéré avant la fin de l'année, avant une baisse des taux attendue à la mi-2024. Philip Lane a plaidé la patience, évoquant les prévisions de la BCE en juin selon lesquelles le retour de l'inflation vers l'objectif de 2% prendra plusieurs années, jusqu'en 2025. "Une inflation de 10% ne tombe pas très vite à 2%, mais (...) elle a déjà été divisée par deux, passant de 10 à 5, et d'autres progrès sont attendus cette année", a-t-il déclaré. (Rédigé par Conor Humphries; Blandine Hénault pour la version française, édité par)