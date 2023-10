BCE : Le cycle de hausse des taux est "probablement terminé" et l'inflation recule, dit Centeno

LISBONNE, 4 octobre (Reuters) - Le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne est probablement arrivé à son terme car l'inflation dans la zone euro recule à un rythme plus rapide que durant sa phase d'ascension, a déclaré mercredi Mario Centeno, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort. "Nous pouvons nous attendre à ce que le cycle (de hausse) des taux soit désormais achevé", a-t-il déclaré à la presse lors d'un événement à Lisbonne. Pour Mario Centeno, les annonces de septembre de la BCE ont "apporté la prévisibilité nécessaire à la politique monétaire, en mentionnant explicitement que le niveau actuel des taux d'intérêt est compatible avec la convergence de l'inflation à moyen terme vers l'objectif" de 2%. Depuis juillet 2022, la BCE a augmenté ses taux lors de chacune de ses réunions de politique monétaire mais une pause est attendue lors de la réunion du 26 octobre et le débat semble ouvert entre responsables de l'institut sur la fin ou non du cycle actuel de resserrement monétaire. (Reportage Sergio Goncalves, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)